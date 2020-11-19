Mahkemeye çıkarıldı...Olayın ayrıntıları netleşti

Girne’de Suç geliri aklama ve şans oyunları yasasına aykırı internet üzerinden bahis oynatma suçlamalarıyla tutuklanan Yılmaz Almaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Esra Kasap olayla ilgili olguları aktardı. Kasap, Kasım ayı başında alınan ihbarda yasa dışı sanal bahiste kullanılan farklı kişilere ait toplam 376 farklı hesaplardan son iki ayda bir bankaya ait ATM’den 26 milyon TL çekildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Kasap, 11’i KKTC’de açılan hesaplardan bir milyon 350 bin TL çekildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Kasap, çekilişlerin yapıldığını banka ile işbirliği yapıldığını, tespit edilen hesaplara ait 5 kartla çekiliş yapan zanlının Girne’de para çekerken yakalandığını söyledi. Kasap, zanlının aracında arama yapıldığını, 8 adet banka kartı bir kendi adına diğeri 5 ayrı şahsı adına 5 adet cep telefonu bulduklarını ifade etti. Kasap, ayrıca zanlının aracında 56 bin 300 TL para bulunduğunu da açıkladı. Polis, zanlıya ait cep telefonunda yapılan incelemede birçok banka kartı fotoğrafı bulduklarını ifade etti. Kasap, ayrıca söz konusu kartlardan bazılarının rubybet isimli bahis sitesinin finansal işleri için kullanıldığına dair cep telefonunda kanıt bulduklarını ifade etti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 6 banka kartı ile iki ayda 512 bin 575 TL çekim yaptığını söyledi.

Polis memuru Kasap, zanlının tasarrufunda bulunan 8 banka kartı ile telefonunda tespit edilen birçok kartla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının etki edemeyeceğini belirtti. Polis, zanlının geçen temmuz ayında çalışma izni süresinin dolduğunu, şu an yasal statüde bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi