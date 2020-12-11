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Mahkemeye çıkarıldılar

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Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar Fuat Demirtaş ve Tuğba Tiken’in ardından zanlılar Gözde Akanel ile Uğur Özbayır dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarıldılar

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar Fuat Demirtaş ve Tuğba Tiken’in ardından zanlılar Gözde Akanel ile Uğur Özbayır dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, zanlı Fuat Demirtaş’ın 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki şahısla zanlı Fuat Demirtaş’ın zanlı Tuğba Tiken’in cep telefonu aracılığı ile görüşüldüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını ve bir kısmının incelendiğini söyledi. Polis, geniş çaplı soruşturma neticesinde, zanlılar Gözde Akanel ile Uğur Özbayır’ın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Gözde Akanel’in cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Alpay Akanel’in yönlendirmesiyle zanlı Uğur Özbayır ile irtibat kurup, uyuşturucuyu zanlı Fuat Demirtaş’a verilmesini sağladığının tespit ettiklerini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının ve telefondaki ses kayıtlarının inceleneceğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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