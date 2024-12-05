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Mahkemeye mermiyle gitti

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Limasol Mahkemesi’ne mermiyle girmeye çalışan bir kişinin, polis tarafından tutuklandığı belirtildi.
Mahkemeye mermiyle gitti

Alithia gazetesi Rum polisinin, Limasol Mahkemesi’ne tasarrufundaki tabanca mermisiyle girmeye çalışan 46 yaşındaki şahsı tutukladığını yazdı.

Habere göre 46 yaşındaki şahsın çantasında, 9 milimetrelik 4 adet tabanca mermisi bulundu.

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