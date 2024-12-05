Mahkemeye mermiyle gitti

Alithia gazetesi Rum polisinin, Limasol Mahkemesi’ne tasarrufundaki tabanca mermisiyle girmeye çalışan 46 yaşındaki şahsı tutukladığını yazdı.
Habere göre 46 yaşındaki şahsın çantasında, 9 milimetrelik 4 adet tabanca mermisi bulundu.
Alithia gazetesi Rum polisinin, Limasol Mahkemesi’ne tasarrufundaki tabanca mermisiyle girmeye çalışan 46 yaşındaki şahsı tutukladığını yazdı.
Habere göre 46 yaşındaki şahsın çantasında, 9 milimetrelik 4 adet tabanca mermisi bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.