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Mahkemeye sevk edilecek

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Mahkemeye sevk edilecek
Lefkoşa’da bir mağazada hırsızlık yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerinin ülkesine gönderilerek mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın brifinginde, adadaki BM Barış Gücü misyonundaki hırsızlık iddialarına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

BM’nin suç ve görev suistimaline karşı sıfır tolerans gösterdiğini belirten Haq, ismi ve uyruğunu açıklamadığı hırsızlık olayına karışan BM Barış Gücü askerinin ülkesine gönderilerek mahkemeye sevk edildiğini ifade etti.

BM Barış Gücü askerinin Lefkoşa’da bir mağazadan saat çalması güvenlik kamerasına yansımıştı.

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