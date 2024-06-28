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Mahkum Murat Günsan Türkiye’ye iade edildi

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Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Murat Günsan’ın Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi.
Mahkum Murat Günsan Türkiye’ye iade edildi

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkum Murat Günsan’ın Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme tahtında; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Murat Günsan’ın, 43/1988 sayılı “Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmesine karar verdi.

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