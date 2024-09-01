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Mahkûm Tolga Tongel önce firar etti sonra yakalandı

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Güney Kıbrıs’ta hırsızlık suçundan tutuklu olarak bulunan 40 yaşındaki Tolga Tongel isimli kişinin, dün sabah Athalassa Hastanesi’nden henüz belirlenmeyen koşullar nedeniyle firar ettiği daha sonra ise yakalandığı belirtildi.
Mahkûm Tolga Tongel önce firar etti sonra yakalandı

Alithia gazetesi,  Athalassa Hastanesi’nde dün sabah firar eden 40 yaşındaki Tolga Tongel isimli kişinin, yapılan aramalar neticesinde öğleden sonra Lefkoşa’nın Rum kesiminde tespit edilerek yakalandığını yazdı.

Polisin, mahkûmun firar etmesinin ardından fotoğrafını ve bilgilerini paylaşarak halktan da yardım istediğini yazan gazete, polisin dün öğleden sonra ise Tongel’in tespit edilerek yakalandığına dair de açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, başarıyla sonuçlanan firarinin belirlenmesi çalışmaları dışında Tongel’in firar etmesi koşullarının da araştırıldığını ifade etti.

Gazete Tongel’in hırsızlık suçlarından dolayı Larnaka Mahkemesi tarafından 30 aylık hapis cezasına da çarptırıldığını anımsattı.

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