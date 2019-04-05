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“Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi” devam ediyor

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Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu “Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi” devam ediyor
“Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi” devam ediyor

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLARA BELGELERİ VERİLDİ

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile işbirliğinde hayata geçirilen “Uyuşturucu Suçundan Dolayı Cezaevinde Bulunan Bireylerin Topluma Yeniden Kazandırılması Hizmet Modeli Projesi”ne yönelik  çalışmalar aralıksız devam ediyor.

 

Proje çerçevesinde bireysel görüşmeleri tamamlanan 30 mahkuma “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” verildi.

 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,  Komisyon Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı ve Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından verilen 1  haftalık  eğitimin ardından düzenlenen törenle 30 mahkuma katılım belgeleri takdim edildi.

 

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in katılımı ile gerçekleştirilen tören sonunda gelen talepler üzerine söz konusu gruba psiko drama eğitimlerinin sürdürülmesine karar verildi. 

Projeye dahil olan mahkumların ailelerine de önümüzdeki günlerde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda eğitimlere başlanacak.

 

Proje çerçevesinde ikinci grupla bireysel görüşmelere başlanacak ve ardından grup eğitimlerine geçilecek.

 

“Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi, “Yasalar çerçevesinde  işlediği suçtan dolayı cezalandırmanın bireylerin yeniden topluma kazandırılması amacını taşıdığı gerçeğinden yola çıkarak, madde bağımlılığı suçundan hüküm giymiş bireylerin topluma yeniden kazandırılması konusunda, gerek cezasını çektiği dönemde gerekse cezasını tamamladıktan sonra karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılmasını hedefliyor.

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