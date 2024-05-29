  • BIST 10664.86
  • Altın 2433.275
  • Dolar 32.2385
  • Euro 34.955
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Mahmut Erden: Bu insanlar et derdinde değil

» »
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, hayvancıların sürdürdüğü eylem hakkında "Bu insanlar et derdinde filan değil. Halka zulmeden. Dünyanın en pahalı etine Dünyanın en pahalı sütüne mahkum eden bu zümreye artık birileri dur demeli" dedi
Mahmut Erden: Bu insanlar et derdinde değil

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, dün akşam üzeri, hayvancıların hükümetle bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Görüşme neticesinde Naimoğlu gazetecilerin ne konuşuldu sorusunu ısrarla cevapsız bıraktı. Detay veremem Detay veremem diye kestirip attı" ifadelerini kullandı.

Ne konuşulduğu hakkında bilgi aktaran Mahmut Erden, şunları kaydetti:

"Bunlar bu kadar Et tantanasının içinde gittiler biz Süte ZAM isteriz dediler...

Bakanlık, daha geçen hafta %9,11 zam aldınız daha ne zammı dedi ve haklı olarak bunları geri çevirdi.

Arkadaşlar, bakınız bu insanlar gelecek olan Et derdinde filan değil. Öyle olsaydı bu gelecek olan Et'ler köpek etidir, eşşek etidir deyip sonra da Süte zam verirseniz eylemden vazgeçeriz demezlerdi.

Bu insanlar Et pazarlığından, Süt Pazarlığından,Teşvik- Destek pazarlığından ne koparabilirsek derdindedir. Halka Zulüm eden, Dünyanın en pahalı Et'ine Dünyanın en pahalı Süt'üne mahkum eden bu zümreye artık birileri dur demeli."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen hayvancıların eylemini eleştirdi: Amacını aştı29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:51
  • Döviz yükselişte... İşte güncel kurlar29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:50
  • Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:48
  • Tartışmalı olduğu kişiye trafikte saldırdı29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:48
  • Köy yolunda korkutan kaza: 1’i çocuk, 2 yaralı29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:43
  • Naimoğulları: Uzlaşma yok, eyleme devam29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:29
  • Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu'ndan 4 kamu görevlisiyle ilgili soruşturma izni!28 Mayıs 2024 Salı 16:36
  • Ombudsman raporu… “Kaymakamın ikametgâh belgesi düzenleme yetkisi yok"28 Mayıs 2024 Salı 16:34
  • Gözler bu toplantıda... Hayvancı ile bakanlar görüşüyor!28 Mayıs 2024 Salı 16:34
  • Ercan'daki GPS sorunu... Arıklı: Sorun bölgedeki savaşlardan kaynaklanıyor28 Mayıs 2024 Salı 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti