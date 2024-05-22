Mahmut Erden’den hayvan üreticilerine sert tepki: Rekabet gücümüzü kaybettik, vandalizm son bulmalı

SÜİB Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemlerine tepki göstererek, "Vandalizm son bulmalı" dedi.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemlerine sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'da çekilen ve market raflarında Avrupa'dan gelen hellimlerin KKTC ürünlerine kıyasla yarı fiyatına satıldığını gösteren fotoğraflara dikkat çeken Erden, iç piyasada imalatçıların Avrupa'dan ithal edilen peynirlerle rekabet edemediğini vurguladı.

Erden, son iki yılda dünya genelinde çiğ süt fiyatlarının düşmesine rağmen KKTC'de çiğ süt fiyatlarının döviz bazında 40 Cent'ten 60 Cent'e çıkmasının, rekabet gücünün kaybedilmesinin ana nedeni olduğunu belirtti. Devletin %23 oranında hayat pahalılığı açıkladığını ve Haziran ayında maaşlara yansıyacağını hatırlatan Erden, hayvancıların bu artışı bile önceden aldıklarını ifade etti. 15 Ocak’ta %14, 15 Mayıs’ta ise %9,11 zam alındığını ve son dört ayda toplam %23,11 artış sağlandığını belirtti.

Yılbaşından bu yana canlı hayvan fiyatlarının %100’den fazla arttığını ifade eden Erden, hayvancıların dünya genelinde eşi benzeri olmayan teşvik ve destek almalarına rağmen, halkın dünyanın en pahalı süt ve etini almak zorunda kaldığını söyledi.

Erden, Rum tarafında et market rafında 300 lira iken, KKTC’de mandırada canlı hayvan fiyatının 300 lira olduğunu belirterek, dövizin son üç aydır stabil hale geldiğini ve yem hammadde fiyatlarının sabit veya düştüğü halde, hayvancıların Binboğa yalanıyla halkı kandırdığını ifade etti.

Erden, hayvan üreticilerinin %98’inin kendi yemini kendisinin yaptığını ve Binboğa’dan almadığını ifade etti.

Erden, hayvancıların haklı ve makul gerekçeleri olmaksızın eylem yaptıklarını, yakıp yıktıklarını ve devlete meydan okuduklarını belirterek, kamuoyu desteğini bulamayan hayvancıların birkaç sendika ve muhalif siyasetçiden medet umduğunu söyledi.

Erden, yapılan vandalizmin hiçbir haklı ve makul gerekçesi olmadığını ve derhal son bulması gerektiğini ifade etti.

MAHMUT ERDEN'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Değerli Kamuoyu;

1 hafta önce Suudi Arabistan'da çektim bu fotoğrafları iyice inceleyin...

Market raflarında Avrupa'dan giden Hellimler KKTC'den giden Hellimlerin yanında yarı fiyatına satılıyor. Aynı şekilde İç piyasaya çalışan imalatçılarım otellere, restoranlara mal verirken Avrupa'dan ithal edilen peynirlerle rekabet edemiyor.

Biz asla ona buna ucuz mal satalım derdinde değiliz, biz artık hem dış hem iç piyasada Rekabet gücümüzü tamamen kaybettik bunun derdindeyiz.

Bunun sebebi, son 2 yılda Dünyada çiğ süt fiyatları düşerken bir tek KKTC'de sütün litre fiyatı döviz bazında 40 centlerden 60 centlere çıkmış olmasıdır.

Bakın, Devlet %23 hayat pahalılığı açıkladı ve Haziranda maaşlara yansıyacak ancak siz biliyor musunuz ki Hayvancı bunu bile peşin aldı!

15 Ocakta %14 zam aldılar,

15 Mayıs'ta da %9,11 yani son 4 ayda bile toplam 23,11 artış aldılar.

Ayrıca, yılbaşından bu yana sattıkları Canlı Hayvan fiyatları %100'den fazla arttı.

Hayvancılar Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak şekilde Teşvik ve Destek almalarına rağmen, Halk

Dünyanın en pahalı sütünü alıyor, Dünyanın en pahalı Et'ini alıyor. Gariban kesim çocuklarına süt içiremez, peynir yediremez halde.

Düşünün Rum tarafında Et market rafında 300 lira, bizde mandrada canlı hayvan fiyatı 300 lira.

Malum Döviz son 3 aydır stabil hale geldi, hatta düşme eğiliminde, yem hammadde fiyatları sabit veya düştüğü halde, bir Binboğa yalanıyla halkı kandırıyorlar. Halbuki, Hayvancıların %98'i kendi yemini kendisi yapar, gidipte batmış Binboğa’dan yem almaz.

Hal böyle iken hiçbir haklı makul gerekçeleri olmamasına rağmen, eylem yapıyorlar, yakıp yıkıyorlar, Devlete meydan okuyorlar. Kamuoyu desteğini bulamadıkları için birkaç Sendika ve bir kaç muhalif siyasetçiden medet umuyorlar.

Bize göre yapılan Vandalizmin hiçbir haklı ve makul gerekçesi yoktur ve derhal son bulmalıdır.

Bu konuda takdir siz değerli kamuoyunundur."