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Mahmut Kanber görevinden istifa etti

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KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, milletvekili adayı olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.
Mahmut Kanber görevinden istifa etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, milletvekili adayı olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.

"GÖREVİMDEN İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM"

Mahmut Kanber yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne bölgesi adayı olarak seçimlere katılma kararı aldım. Bu bağlamda KTEZO`daki görevimden istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

KTEZO başkanlığı görevini yürüttüğü 7 yıl boyunca tüm esnaf, zanaatkar ve ustaları temsil etmenin onurunu taşıdığını belirten Kanber, görevi süresince en büyük sorun ve eksikliğin siyaset kurumu ile devlet yapılanmasında olduğunu gördüğünü söyledi.

"AYNI YOLDA YÜRÜYENLER, FARKLI YERLERE VARAMAZLAR"

Devlet ve siyaset kurumu yeniden yapılanmadan Kıbrıs Türk toplumunun aydınlık bir geleceği olamayacağına inanç belirten Kanber, “Bu nedenle bugüne kadar elde ettiğim deneyimleri toplumcu politikalarla, üretenden yana, esnaf, zanaatkar ve halkımız için kullanmak istiyorum. İşte bu duygularla Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne bölgesi adayı olarak seçimlere katılma kararı aldım. Bu bağlamda KTEZO`daki görevimden istifa etmiş bulunuyorum. İstifamdan dolayı oluşacak boşluğu Oda’mızın kendi kurullarıyla değerlendirerek gidereceğinden en ufak kuşkum yoktur. Yollarımız ayrılmıyor, aynı yolda yürüyenler farklı yerlere varamazlar” dedi.

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