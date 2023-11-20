Mahmut Özçınar: “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” mesajı

İşte açıklama;

“Çocuklar, yarının liderleri, sanatçıları, bilim insanları ve dünyayı değiştirecek olanlardır.

Onların sağlıklı bir yaşam sürmelerini, eğitim almalarını, sevgi ve şefkat görmelerini sağlamak ise hepimizin görevidir.

Her çocuğun eşit bir şekilde büyümesi ve hayal kurması için onlara sevgi ve güven verelim, eğitim haklarını destekleyelim ve her türlü istismara karşı koruyalım.

Unutmayalım, her çocuğun bir geleceği ve bir rüyası vardır. Onların haklarına saygı göstermek, daha iyi bir dünya inşa etmek için ilk adımdır.

Dünyanın her yerindeki çocuklar için eşitlik, adalet ve sevgi dileğimi yürekten paylaşırken “Dünya Çocuk Hakları Günü”nü en içten dileklerimle kutlar, tüm çocukları sevgiyle kucaklarım.”

Mahmut Özçınar

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı