  • BIST 7917.93
  • Altın 1665.62
  • Dolar 26.6987
  • Euro 28.9122
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKANetanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”

Mahmut Özçınar: Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemidir

» »
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, barışın, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemi ve ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Mahmut Özçınar: Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemidir

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü…

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar’ın mesajı şöyle:

“1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”31 Ağustos 2023 Perşembe 14:30
  • Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, incelemelerde bulunmaya devam ediyor31 Ağustos 2023 Perşembe 14:15
  • "Laik okullarda evrensel değerlere EVET, mezhepçi dini değerler dayatmasına HAYIR!"31 Ağustos 2023 Perşembe 14:03
  • Laiklik eylemi.. "Bakanlığı değil, bu ülkeyi başınıza yıkacak kadar gücümüz ve öfkemiz vardır"31 Ağustos 2023 Perşembe 12:29
  • Trafik Denetimlerinde 292 araç sürücüsü rapor edilirken, 29 araç trafikten men edildi31 Ağustos 2023 Perşembe 11:43
  • Kayıp Şahıs (Gelişme)31 Ağustos 2023 Perşembe 11:43
  • Resmi Sahte Evrağı Tedavüle Sürme Ve Suç İşlemeye Teşebbüs31 Ağustos 2023 Perşembe 11:40
  • Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek31 Ağustos 2023 Perşembe 11:22
  • Prof. Dr. Güneyli: Din ve vicdan özgürlüğü diyerek toplumu paramparça ettiniz31 Ağustos 2023 Perşembe 11:17
  • Son Dakika: KKTC'de Laiklik eylemi! Güncellendi-231 Ağustos 2023 Perşembe 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti