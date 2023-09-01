Mahmut Özçınar: Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemidir

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü…
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özçınar’ın mesajı şöyle:
“1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.”
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