Mahmut Özçınar: Basın özgürlüğü, demokrasinin temel unsurlarından biridir

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar’ın mesajı şu şekilde:

“Basın özgürlüğü, demokrasinin temel unsurlarından biridir.

Farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi, demokrasinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgiye erişim hakkının korunması ve ifade özgürlüğünün savunulması, toplumların özgür ve adil bir yaşam sürmesi için gereklidir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerinin ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarım.”