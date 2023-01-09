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Mahmut Özçınar, yeniden Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, tekrardan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.
Mahmut Özçınar, yeniden Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 75’nci Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

25 Aralık 2022 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından toplanan Genel Kurul’da 18 Belediye Başkanı bir araya geldi.

Divan Başkanlığı’nı Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da ilk olarak K. T. Belediyeler Birliği’nin kesin hesapları, faaliyet raporları ve 2022 bütçesi görüşülerek oy birliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da Başkanlığa yeniden oy birliği ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar getirildi.

K. T. Belediyeler Birliği Asbaşkanı ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu.

Yürütme Kurulu ise, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’den oluştu.

Yedek üyeler ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu oldu.

MAHMUT ÖZÇINAR KİMDİR?

29 Ekim 1957 tarihinde Binatlı’da doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Binatlı ve Limasol’da,

Liseyi de Güzelyurt’ta tamamlandı. Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü derece ile bitirdi.

1982 yılından itibaren Güzelyurt’da Orta Öğretim Okullarının tümünde Beden Eğitimi Öğretmenliği görevini yaptı. 1992 yılından itibaren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanlığı yaptı. 1996 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesinde Müdür Muavini olarak görev yaptı.1996 Yılından itibaren KKTC Amatör Atletizm Federasyonu Başkanlığı’nı sürdürdü. 1999-2005 Yıllarında LAÜ Mütevelli Heyeti Üyeliğini yaptı.

1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2018-2022 yıllarında Belediye Başkanığı yapan Özçınar, 2022 Aralık ayında yapılan yerel seçimlerde yeniden Güzelyurt Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve UCLG-MEWA Yönetim Kurulu üyesi ile Konsey Üyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Eşbaşkanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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