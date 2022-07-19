Mahmut Özçınar'ın annesi vefat etti!

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın annesi Aliye Özçınar hayatını kaybetti.
Özçınar'ın vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak, Özçınar ailesine başsağlığı diliyoruz.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın annesi Aliye Özçınar hayatını kaybetti.
Özçınar'ın vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak, Özçınar ailesine başsağlığı diliyoruz.
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