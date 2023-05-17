  • BIST 4.626,96
  • Altın 1262.89
  • Dolar 19.7505
  • Euro 21.4446
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Mahmut Tabur yeniden Mec Sen Başkanlığına seçildi

» »
Meclis Çalışanları Sendikası’nın Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucunda, Mahmut Tabur yeniden başkan oldu.
Mahmut Tabur yeniden Mec Sen Başkanlığına seçildi

Meclis Çalışanları Sendikası  (Mec Sen), Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 

İki adayın yarıştığı Genel Kurulda Mahmut Tabur, üyelerin oylarının çoğunluğunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. 

Mec Sen’den yapılan açıklamaya göre, Meclis Restoranı’nda gerçekleşen Genel Kurulda yapılan oylamada, Mahmut Tabur 18 oy alırken, Necat Kurtatıcıoğlu ise 12 oy aldı. 

Oylamanın ardından başkanlığa yeniden seçilen Mahmut Tabur, yeni dönemde de Meclis çalışanlarının haklarının savunulması noktasında var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reynar: Unutmayalım; Nefret söylemi ‘suç’tur17 Mayıs 2023 Çarşamba 09:45
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:36
  • Tatar, Stewart'ı Kabul Etti16 Mayıs 2023 Salı 20:14
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı16 Mayıs 2023 Salı 19:05
  • DAÜ’den Kıbrıs Gazetesi’ne Yalanlama!16 Mayıs 2023 Salı 18:56
  • Maviş: Yasada yazan öğretmen saatinin dışında ek bir görev kabul etmeyeceğiz16 Mayıs 2023 Salı 18:49
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda Kaza!16 Mayıs 2023 Salı 17:55
  • İkinci tur için KKTC'de ne zaman oy kullanılacak?16 Mayıs 2023 Salı 17:11
  • Akdoğan’da Feci Kaza...1 Kişi Hayatını Kaybetti!16 Mayıs 2023 Salı 17:08
  • “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul’a sevk edildi16 Mayıs 2023 Salı 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti