Mahmut Tuncer, Orta Dünya'da!

Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu BKM yapımı ‘Fırıldak Ailesi’nde sürpriz isim...

Mahmut Tuncer, ‘Fırıldak Ailesi’ için söylediği eğlenceli ingilizce şarkıyla dikkati çekti.

Türklerin Orta Dünya’da ejderhalar, büyücüler ve orklar ile giriştikleri macerada, kendi çizgi karakterini seslendiren Tuncer, izleyenleri kahkahaya boğacak.

Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan 'Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya' filmi, büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir macerayı 3 Şubat Cuma günü sinemaya taşıyacak