  • BIST 102.515
  • Altın 220,404
  • Dolar 5,2430
  • Euro 5,9444
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı yüzde 50'den 60'a yükseldi

» »
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı için "Yüzde 50’den yüzde 60’a yükseldi" dedi.
Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı yüzde 50'den 60'a yükseldi

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Telegol'e açıklamalar yaptı. Başkan Ali Koç'un politikalarını eleştiren Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma olasılığı ile ilgili de ilginç bir tahminde bulundu. Uslu'nun sözlerinden satır başları şöyle:

 

'BİZİM YAPTIĞIMIZ HATALARI YAPTI'

— Aziz Başkan ve yönetimi görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo'yu getirmesi oldu. Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli'yi takımın başına getirdi. İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur.

'AYKUT HOCA KALSAYDI, ŞAMPİYONDU'

— Hasan Çetinkaya bugüne kadar hiçbir şaibesi olmayan tertemiz bir çocuk. Hep Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştı. Aykut Kocaman'ı da 45 gün oyaladılar ve gönderdiler. Sonuç yine hüsran. Hasan ve Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu.

'KOÇ GÖREVE GELİNCE İCRA TAKİBİ GELDİ'

-Ali Koç ve ekibi gelir gelmez evime icra takibi geldi. Bilmiyoruz, haberimiz yok dediler. Ama geldi mi, geldi. Ben basketbol aşığı bir insanım. Ülker Sports Arena kurulduğundan beri 4 koltuğum vardı saha içinden. Bu sene vermediler 4 koltuğu. Gerekçe olarak eski yöneticilere koltuk veremiyoruz dediler. Neden? Anlaşılır gibi değil. Biz ne yaptık kardeşim?

 

'FENERBAHÇE BAŞKANI ÖYLE POZ VERMEZ, VERMEMELİ'

— 15 gol, 6 asistle üstelik son 6 maçı sakat sakat oynayan Giuliano'yu çok ucuza bıraktılar. Josef ve Fernandao yok pahasına satıldı. Slimani, Frei gibi vasıfsız adamlar alındı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ve Dirar. Hasan Çetinkaya ve Aykut Kocaman gönderildi ve takımın kimyası bozuldu. Ali Koç'un en büyük hatası düzeni bozmak oldu. Ben Ali Koç'tan Aziz Yıldırım dönemindeki istikrarın devam etmesini, yaptığımız hataları yapmamasını beklerdim. Soyunma odasına girmeyeceğim dedi, girdi. O zaman ne anladım ben bu işten. Fenerbahçe başkanı kamuoyuna başı iki elinin arasında görüntü vermez, vermemeli.

'KÜMEDE KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 60'A YÜKSELDİ'

— Elbette Fenerbahçemizin başarılı olmasını çok isterim. Şu ana kadar büyük hayal kırıklığı var. Kümede kalma şansımız yüzde 50'den yüzde 60'a yükseldi."

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ara transferin son gününde 3 büyüklerden haberler31 Ocak 2019 Perşembe 17:22
  • İngiliz kaleci tekmeye kafasını uzattı, golü önledi ama üç dişini kaybetti31 Ocak 2019 Perşembe 13:56
  • Golü kurtardı, dişlerini kurtaramadı31 Ocak 2019 Perşembe 13:00
  • Son Dakika: Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı30 Ocak 2019 Çarşamba 21:02
  • Türkiye’den UEFA’ya vergi müjdesi: 2019 ve 2020 finallerinden vergi alınmayacak30 Ocak 2019 Çarşamba 12:46
  • Fenerbahçe'de forvet transferi belli oldu!.29 Ocak 2019 Salı 20:19
  • Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa geçti29 Ocak 2019 Salı 14:45
  • Penisinin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan yönetici, futbol kulübünü sattı29 Ocak 2019 Salı 13:10
  • Fenerbahçeli taraftar sahaya okunmuş buğday attı! (video)28 Ocak 2019 Pazartesi 20:40
  • Bursasporlu Latovlevici'nin Bacağı Şaşkına Çevirdi28 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti