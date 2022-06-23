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Mahmut Ustaosmanoğlu: İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşında hayatını kaybetti

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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Mahmut Ustaosmanoğlu: İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşında hayatını kaybetti

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süredir böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini, torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

 

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

 

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929'da Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Trabzon'un Tavşanlı köyünden olan Ustaosmanoğlu, küçük yaşta dini dersler aldı.

16 yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım'la evlenen Ustaosmanoğlu, 1951 yılında Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 1952'de şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı.

Askerliği sonrası 1954'te Ali Haydar Efendi'nin teklifini kabul ederek İsmailağa Camii'nde imamlığa başladı. Bu görevini 1996'da 65 yaşını doldurması sebebiyle emekli olana dek sürdürdü.

2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda Ustaosmanoğlu'na "İslam'a Üstün Hizmet Ödülü'' verildi.

Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü öğrencileri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de bulunuyor.

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