MAK Danışmanlık: Bir değil iki yeni parti geliyor

Danışmanlık ve anket şirketi MAK Danışmanlık'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni parti iddialarına ilişkin yeni öngörüler ileri sürdü. Kulat, bir değil iki yeni partinin hazırlığının yapıldığını kaydetti.

AKP kulislerine yakınlığı ile bilinen danışmanlık ve anket şirketi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni parti iddialarıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Yeni parti kurulacağı iddiaları kulislerde tartışılırken, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede iki yeni parti kurulacağını öne sürdü.

Kulat, “Bilinenin aksine tek parti değil iki farklı parti var. Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli. Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut AKP'li siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu. Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar” dedi.

ÇEKİRDEK KADRO BELLİ

Her iki yeni partinin çekirdek kadrosunu da önemli ölçüde biliyorum diyen Kulat, “Elbette bu kadrolar resmiyet kazanmış değil ve daha çok değişir. Ancak özellikle bu iki oluşumdan birine önemli bir iş adamları yapısı, diğerine önemli bir strateji kuruluşu destek veriyor.

'İKİ PARTİ SADECE AKP’DEN DOĞMUYOR DİĞER PARTİLERDEN DE İSİMLER VAR'

Kulat şunları kaydetti: "Bilinenin aksine bu iki yeni parti sadece AKP’den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan önemli konumlarda oturan siyasetcilerle de konuşuyorlar. Türkiye Genelinde mevcut partilerde yer bulamamış yada oyundan düşmüş siyasetçiler yanında STK temsilcileri ve iş adamları ile görüşülüyor.

'İKİ PARTİ DE PARLAMENTER SİSTEM VAAT EDİYOR'

Kulat paylaşımında, kurulacak iki partinin de güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geldiğini belirterek, "Neyse şunun şurasında 1 Nisan’a ne kaldı? Baktılar olmuyor 1 Nisan şakasıydı derler" dedi.