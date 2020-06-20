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MAK Danışmanlık: Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili, ittifaklarda çoğunluk yok

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MAK Danışmanlık: Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili, ittifaklarda çoğunluk yok
MAK Danışmanlık: Kararsız seçmenlerin çoğu Ak Partili, ittifaklarda çoğunluk yok

MAK Danışmanlık'ın haziran ayında Türkiye genelinde yaptığı anket, olası bir seçimde var olan ittifakların hiçbirinin tek başına çoğunluğu sağlayamadığını gösteriyor.

Şirketin yaptığı duyuruya göre 12-17 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmada, 2 bin 600 kişiye, "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 30,6 oy alırken, onu yüzde 22,2 ile CHP, yüzde 9,5 ile İYİ Parti, yüzde 9,3 ile MHP ve yüzde 8,1 ile HDP takip etti.

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Ankete katılanların yüzde 2,7'si Gelecek Partisi'ni, yüzde 2,6'sı Deva Partisi'ni yüzde 1'i ise Saadet Partisi'ni destekleyeceğini belirtti. Yüzde 13'lük bir kesim ise kararsız olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları ile ilgili açıklamada bulunan MAK Danışmanlık, "Bu araştırmada kararsızların ağırlıklı AK Partili seçmen olduğu dikkat çekicidir" ifadelerini kullandı. Bu seçmenlerin Gelecek Partisi'ne kayabileceği belirtildi.

MAK Araştırma diğer yandan HDP seçmeninin de çeşitli endişelerle partisini gizleyebildiğini ifade etti. Şirket, "Yukarıdaki verilerde HDP baraj altı görülse de geçmiş tecrübelerimiz HDP'ye oy veren yüzde 2-3 oranında seçmenin, seçimin çok yakın olmadığı dönemlerde anketlere farklı tercih yansıtsalar da, seçim zamanlarında partilerine yöneldikleri ayrıntısını unutmamız gerektiğini göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Yakın zamanlar önce Avrasya Araştırma ve MetroPoll Araştırma şirketlerinin yaptığı anketler de benzer sonuçlar göstermişti.

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