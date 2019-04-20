Türkiye'de ‘Komünist Başkan' olarak gündemde yer eden Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çiftin gelin arabası yaptı.
Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu yaptığı açıklamada, makam aracını kullanmadığını belirterek, “Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir” ifadelerini kullandı
31 Mart yerel seçimlerinde Dersim Belediye Başkanı seçilen “Komünist Başkan” Fatih Mehmet Maçoğlu, bir çifte verdiği sözü tuttu.
Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Komünist Başkan, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı. Dünya evine giren genç çift, gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla Dersim caddelerinde tur attı.
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