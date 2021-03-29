  • BIST 1.394
  • Altın 451,089
  • Dolar 8,1282
  • Euro 9,5692
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

MAKAMER: “İstanbul Sözleşmesi feshedilemez”

» »
Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oy birliği ile onaylanarak yürürlüğe girdiğini ve sözleşmeyi değiştirmek ve kaldırmanın da TBMM yetkis
MAKAMER: “İstanbul Sözleşmesi feshedilemez”

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin ilk kez 11 Mayıs 2011‘de İstanbul’da imzaya açılması nedeniyle “İstanbul Sözleşmesi” olarak anıldığı belirtilerek, sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkenin ise Türkiye olduğu anımsatıldı.

Sözleşmenin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı orantısız güç ilişkilerinin daha eşitlikçi bir duruma getirilmesini, kurumlaşmış olan ataerkil hiyerarşik yapının, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin herkese eşit uygulanacağı bir zemine dönüştürülmesini amaçladığının belirtildiği açıklamada, “Sözleşme, bu doğrultuda taraf devletlere, uluslararası sorumluluk yüklemekte ve konuya yönelik çok detaylı bir hukuki çerçeve ile birlikte bağlayıcılığı olan çeşitli yaptırımları uygulamaktadır” denildi.

“KADINI GÜVENCESİZ BIRAKMAK NE YAZIK Kİ ŞİDDETİN DEVLET ELİYLE TESCİLLENMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR”

Açıklamada, “Sözleşmeye karşı çıkanlar bunun aile yapısına zarar verdiğini savunmaktadır. Ancak yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, evli kadınların daha çok şiddet gördüğü ve kadına yönelik şiddetin daha çok ev ortamında yaşandığını göstermektedir. Ev ne yazık ki birçok şiddete uğrayan kadın için güvenli bir ortam değildir ve aile yapısı bozulmasın diye kadını güvencesiz bırakmak ne yazık ki şiddetin devlet eliyle tescillenmesi anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmenin feshedildiğinin açıklandığının hatırlatıldığı açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi TBMM’de, tüm partilerin milletvekillerinin oy birliği ile 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı kanunla TBMM’de oy birliği ile onaylanmış 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girmiş, milli iradeyi yansıtan bir sözleşmedir. Anayasanın 90. maddesine göre; uluslararası antlaşmalar TBMM’nin yetkisindedir ve kanun hükmündedir. Anayasanın 87 maddesine göre onaylanmak değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin yetkisindedir. Anayasanın 104. maddesine göre, bu konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Bu durumda İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir” ifadeleri kullanıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın siyasetçilerden kadınlar için çağrı.14 Mart 2021 Pazar 11:29
  • İlham Veren Kadınlar Buluşuyor10 Mart 2021 Çarşamba 15:37
  • Kadın cinayetleri:Folyoya sarılı halde bulunan Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş09 Mart 2021 Salı 17:53
  • Mülteci Hakları Derneği'nden 8 Mart açıklaması08 Mart 2021 Pazartesi 17:03
  • BM'ye Göre Kovid-19 Salgını Döneminde Kadınlara Karşı Aile İçi Şiddet 5 Kat Arttı08 Mart 2021 Pazartesi 16:21
  • KKTC Anneler Derneği’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı08 Mart 2021 Pazartesi 16:18
  • Eczacılar Birliği: “Tüm Emekçi Kadınları Saygıyla Selâmlıyoruz”08 Mart 2021 Pazartesi 16:16
  • İş Kadınları Derneği: “8 Mart mücadelenin sembolüdür”08 Mart 2021 Pazartesi 16:14
  • Vakıflar’dan Vakıf Kuran Kadınlar İçin Etkinlik08 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Kıbrıs Türk Yardımsever Kadınlar Birliği,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu08 Mart 2021 Pazartesi 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti