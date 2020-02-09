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Makarios Drusiotis “Kıbrıs sorunu çözüldü ama hiçbir zaman ilan edilmedi”

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Kıbrıs sorununun 2017 Temmuz’unda İsviçre’nin Crans Montana kentinde kâğıt üzerinde neredeyse çözüldüğünü ancak hiçbir zaman ilan edilmediği öne sürüldü.
Makarios Drusiotis “Kıbrıs sorunu çözüldü ama hiçbir zaman ilan edilmedi”

Politis Rum analist Makarios Drusiotis imzalı geniş analiz-haberini “Kıbrıs Sorunu Çözüldü Ama Hiçbir Zaman İlan Edilmedi”  başlığıyla yayınladı.

Habere göre, Türkiye’nin garantiler konusunda hareket yapacağını anladığında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis, taleplerini sunmak yerine gizlice TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek “Güney’de beş yıl daha başkanlık yapabilmek için, Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü önerdi.”

Uzun yıllar süren müzakerelerden sonra Kıbrıs sorununun kâğıt üzerinde neredeyse çözüldüğünü, geriye kalan en dikenli konunun garantiler olduğunu belirten gazete, garantileri ezelden beridir müzakere konusu yapmayan Türkiye’nin bu prosedüre girdiğini ancak bunun bir sabah askerini toplayıp Kıbrıs’tan ayrılmaya karar vereceği değil müzakere edeceği anlamına geldiğini kaydetti, özetle şunları yazdı:

“Kıbrıs Rum tarafının da bunu istemesi gerekirdi, ne kazanacağı da müzakere gücüne bağlıydı. Rakip siyasi açıdan daha güçlüydü ve çözümden kârı olacak güçlü oyunculardan oluşan ekip aranması gerekiyordu.  Kıbrıs Rum liderliği her zaman olduğu gibi, Rusya gibi çözümsüzlükten çıkarı olan güçlerin nüfuzunda kalarak kendi bacağına sıktı ve müzakereyi reddetti.”

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