Makarios hastanesinde yeni yenidoğan yoğun bakım ünitesi oluşturulacak

Okypy CEO'su Loizides, mevcut olanın tamamen yenilenmesine ek olarak yeni bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinin oluşturulacağını söyledi.

Okypy CEO'su Christis Loizides Salı günü yaptığı açıklamada, tıp uzmanlarının çalışmalarını kolaylaştırmak ve aynı zamanda ebeveynlerin prematüre bebekleriyle daha fazla zaman geçirmelerine izin vermek için mevcut olanın tamamen yenilenmesine ek olarak yeni bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinin oluşturulacağını söyledi.



17 Kasım Dünya Prematüre Günü münasebetiyle hastane yetkilileri ve devlet sağlık hizmetlerini (Okypy) bir araya getiren ve hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin önemi hakkında konuşmak ve Kıbrıs'ta erken bakımın geleceğini tartışmak üzere düzenlenen bir etkinlikte konuşuyordu. .

Hastanenin bilimsel direktörü Dr Andreas Neophytou, birimin çalışmalarına kısa bir genel bakış yaptıktan sonra, personelin ana hedefinin “annelere ve çocuklara sağlanan sağlık hizmetlerinde sürekli, kaliteli iyileştirmeler” olduğunu söyledi.

Makarios hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin eş direktörü Dr Thalia Papadouri, dünya çapında her 10 çocuktan birinin erken doğmasına rağmen (37 haftalık hamilelik tamamlanmadan), Kıbrıs'taki oranın yüzde 11,9 ile biraz daha yüksek olduğunu söyledi (2019 rakamı). ), Avrupa'nın en yüksek seviyesi.

Yüksek prematüre oranın Kıbrıs'ta alışılmadık derecede yüksek sezaryen oranlarına bağlanabileceğini, aynı zamanda doğurganlık tedavileri sonucunda yüksek oranda ikiz ve üçüz doğum oranlarına da bağlanabileceğini açıkladı.

Papadouri, birimin şu anda yedi uzman doktor ve 72 hemşire, dört yenidoğan uzmanı pozisyonu ve iki uzman çocuk doktoru tarafından görevlendirildiğini söyledi.

23. gebelik haftasından 14. gününe kadar bebeklerin konaklayabileceği 48 yatağa sahiptir.

Personelin çabalarının, anne-bebek ayrılığı ihtiyacını ve hastanede kalma süresini, ayrıca komplikasyon riskini, uzun vadeli hasar ve nörogelişimsel sakatlığı ve bebek ölümünü azaltmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.

Sağlanan yüksek düzeydeki hizmetler sayesinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin yüzde 98'lik bir hayatta kalma oranına sahip olduğunu vurguladı.

Pediatri Kliniğinin yönetimi, yalnızca yüksek hayatta kalma oranlarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda prematüre bebeklere ve ailelerine anneleri, bebekleri ve aileleri ayrılmaz bir bütün olarak gören dostane bir ortam sunmak amacıyla yenidoğan yoğun bakım ünitesinin genişletilmesi ve yenilenmesi olasılığını tam olarak desteklemektedir. birim, yardımcı yönetmen Dr Elena Papamichael söyledi.

Papamichael, amacın genişletilmiş ziyaret saatleri sunmak ve NIDCAP (Yenidoğan Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım ve Değerlendirme Programı) ve aile merkezli yöntemleri uygulamaya devam etmek olduğunu söyledi.

Adanın yüksek prematürite oranının düşme potansiyeli olup olmadığı sorulduğunda, zaten düşüşte olduğunu ve diğer doktorların iyimserliğini paylaşarak daha da düşebileceğini söyledi.

Neophytou, doğurganlık tedavileriyle ilgili kurallarda yapılan değişiklikler sayesinde oranın zaten yüzde iki ila üç oranında düştüğünü ve artık tedavi başına yalnızca iki embriyonun kullanılmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Papadouri, hamile kadınlara uygulanan sezaryen sayısının da düştüğünü, bunun da daha az erken doğum anlamına geldiğini söyledi.

Loizides, ebeveynlere “Hizmetlerimizi sürekli geliştirerek her zaman onların ve çocuklarının yanında olacağımıza dair güvence verdi.

Örgüt, "Okypy'nin birincil hedefi, kesintisiz yüksek kaliteli bakım sağlayarak vatandaşlarımızın sağlığını sağlamaktı ve öyle olmaya devam ediyor" dedi.

“Bu görevi kabul eden kuruluş, bunu başarmak için gereken her şeyi yapmaya devam edecektir”.