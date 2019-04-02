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Makarios Kitap Tanıtım ve Söyleşileri

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Khora Yayınlarının yeni kitabı “Makarios’un Yaşam Öyküsü” dört bölgede tanıtılacak, çeşitli söyleşilerle okurlar ile buluşacak
Makarios Kitap Tanıtım ve Söyleşileri

2 Nisan Salı akşamı Omorfo Khora’da başlayacak olan tanıtım etkinlikleri, 10 Nisan Çarşamba Girne Leymosun Kültür Evi’nde devam edecek. 17 Nisan Çarşamba Mağusa Khora’da gerçekleşecek olan söyleşi, son olarak 20 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Lefkoşa Has-Der Lokalinden tekrarlanacak.

Kitabın tanıtım etkinliğinde konuşmacılar;
- Başpiskopos Makarios ve Kıbrıslı Rum Milliyetçiliği kitabının yazarı, YDÜ Öğretim Üyesi Şevki Kıralp.
- 1960/1963 dönemi Makarios ve Kıbrıslı Türk liderliği ilişkileri hakkında konuşacağımız, gazeteci, yazar Nikolaos Stelya.
Etkinliğimizde Makarios'un yaşam öyküsünün yanı sıra Makarios bağlamında Kıbrıslı Elen sağını da konuşup tartışacağız.

Kitabın tanıtım bülteninden:
Makarios, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin başpiskoposuydu; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk ve tartışmasız cumhurbaşkanıydı; EOKA’nın kurucusu ve siyasi lideriydi; uluslararası alanda Bağlantısız Ülkeler arasında büyük bir prestije sahipti… EOKA Enosis için mücadele ederken başında Makarios vardı. 1968 yılında Enosisçiler karşısında “Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti” sloganıyla seçime giren de Makarios’tu. Dinsel ve politik ideolojisi gereği komünizmin baş düşmanıydı. Ancak gerek AKEL ile olan ilişkisi gerekse de uluslararası siyasetteki konumlanışı nedeniyle “Kızıl Papaz” adıyla çağrılan da Makarios’tu.
Bu kitap, siyasal ve dini görüşleriyle sadece Kıbrıs tarihine değil uluslararası politikaya da damgasını vurmuş bu karizmatik karakterin; keçi çobanlığı yaptığı günlerden başlayarak Kıbrıslı Elenlerin tartışmasız lideri olarak ölümüne dek yaşamının izini sürüyor. Hırsları, arzuları, korkuları ve yanlışlarıyla, etten ve kemikten bir insan olarak Makarios’u tanımak isteyenlere.

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