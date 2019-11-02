"Makarios’un Makarios’la Anlaşması Yasası" tartışmalı geçti

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Makarios’un Şubat 1971’de, devlet ile Kilise arasında ( Makarios'un Makarios'la) yaptığı; Kilise’ye ait arazi devri karşılığında Rum yönetiminin kırsal kesimde görev yapan papazların maaşlarını ödemesi anlaşması konusunda Anastasiadis hükümeti tarafından yapılan değişiklik yasası, Rum Meclisi’nin tartışmalı geçen dünkü genel kurulunda oyçokluğu ile geçirildi.

Politis “Kilise Kasasına Milyon Euro… Makarios’un Kendi Kendiyle Anlaşması Yasası” başlıklı haberinde Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin 6 toplantısına ve sunulan onlarca olumsuz belgeye rağmen 32’ye karşı 49 oyla geçirilen yasa ile artık kırsal kesimde görev yapan papazların maaşlarının kendilerine değil Rum Ortodoks Kilisesi kasasına yatırılacağını yazdı.

Habere göre olumsuz belgeleri sunanlar, dünkü oylamada olumsuz oy veren iki parti olan AKEL ve Ekologlar oldu. 1971’de yapılan anlaşma uyarınca bugüne kadar Rum yönetiminin toplamda 150 milyon Euro papaz maaşı ödediği, Kilise’nin Rum yönetimine devrettiği toplam 15 bin dönüm araziden Rum tarafında bulunanların 2018 değerlerine (35 milyon Euro) değil 2010 (81,3 milyon Euro) değerlerine göre hesap edilerek şişirildiğine dikkat çekildi.

“CUNTA, NEONAZİ, ZENGİN CÜPPELİLER VE HAZRETLERİ’NİN BEŞ YILDIZLI OTELLERİ”

Fileleftheros haberi “Başpiskopos Görüntüsü Önünde Zıtlaşma… Dünkü Meclis Genel Kurulu’nda Cunta, Neonazi, Zengin Cüppeliler ve Hazretlerinin Beş Yıldızlı Otellerine Atıflar” başlığıyla aktardı.

Habere göre dün geçirilen yasa ile Rum yönetimi Kilise’ye yıllık 1 milyon Euro’nun üzerinde mali destek verecek. Dünkü genel kurulda AKEL, DİSİ ve ELAM’lı vekiller arasında sert bir tartışma yaşandı. AKEL Milletvekili Stefanos Stefanu Başpiskoposluğun iki adet 12 katlı gökdelen ve beş yıldızlı bir otel inşa ederken devletin, sona eriş tarihi de olmadan, papaz maaşlarını ödemesinin mantığını sordu. Devletin vereceği papaz maaşlarının, Kilise’nin devrettiği arazilerin değerinin çok üzerine çıkacağı için dengesizlik bulunduğunu kaydetti.

Çevreciler Başkanı Yorgos Perdikis, papaz maaşı ödeme uygulamasının bir sona eriş tarihi bulunmadığına dikkat çekerken Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Kilise’nin yatırım yapmakta olduğu lüksün, rolüne ve görevine uygun olmadığına dikkat çekti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, AKEL’in tepki nedeninin siyasi olduğu belirterek “Sol, Kıbrıs Helen Ortodoks Kilisesi sözünden çok rahatsız oluyor, AKEL’in tepkisinin gerçek sebebi de bu. Mülteciler ve camiler için ödeneklere oy verirken rahatsız olmuyorlar” dedi. Hristu’ya AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu şu cevabı verdi:

“Biz Yunanistan’ı seviyoruz ama insani ilke ve değerleri ileri götüren Yunanistan’ı seviyoruz, kindar ideolojileri ve kini ileri götüreni değil. Demokratik Yunanistan’ı seviyoruz, diktatör Yunanistan’ı değil. Nazizm ile mücadele eden Yunanistan’ı seviyoruz Nazizmi kucaklayan Yunanistan’ı değil. ELAM’la farkımız budur. Biz kiliseyi ve din adamlarını seviyoruz ama Kilise’nin yapması gerekenlerden başka işler yapanlarla sorunumuz var.”