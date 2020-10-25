Makarna tüketiminde yüzde 25 artış

Koronavirüs salgını süreciyle birlikte işsizliğin tavan yaptığı, milyonlarca çalışanın ise 1170 lira 'maaş desteği' ile yaşamını idame ettirmeye çalıştığı Türkiye'de makarna tüketimi de önemli ölçüde arttı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Dünya Makarna Günü" kutlaması vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada makarnanın, "dünyada her kesimin erişebileceği sağlıklı ve ekonomik bir ürün olduğunu" kaydedip Türkiye'de Kovid-19 sürecinde makarna tüketiminin arttığı bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üyelerimizden alınan iç satış verileri, ülkemizde makarna tüketiminin bu yıl yüzde 25 arttığını, tüketicilerin bu zor dönemde makarnayı kolay saklanabilir, sağlıklı, pişirilmesi kolay, sürdürülebilir ve favori yiyecek olarak seçtiğini ortaya koymaktadır. Dünya Makarna Günü dolayısıyla DOXA araştırma kuruluşunun, küresel makarna tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturan ülkelerde 5 binden fazla kişi ile yaptığı uluslararası araştırmaya göre, evde kalınan dönemde 4 tüketiciden biri daha fazla makarna tüketmiş, küresel tüketim de yüzde 24 artmıştır. Bu ülkemizin tüketim artışına paralel bir veridir."

Külahçıoğlu ayrıca 2019 yılında 7 milyon 267 bin ton olarak gerçekleşen dünya makarna ticaretinin yüzde 17,5'ini yapan Türkiye'nin, bu yılın 8 ayında da 940 bin 502 ton makarna ihraç ettiğini bildirdi.