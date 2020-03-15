Makarna üreticileri: Kimse panik yapmasın, Türkiye'yi makarnaya boğarız

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar marketlerdeki rafları boşaltırken, e-ticaret sitelerinden 17 TL'ye varan fiyatlarla satılan makarna, ülkenin gündemine oturdu. Makarna üreticileri, "İç piyasa tüketimi yıllık 650 bin ton. Üretim kapasitesi ise 2.9 milyon ton. Kimse panik yapmasın. Her ev makarnaya boğulur" dedi.

Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuhun Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, makarna tartışmalarıyla ilgili Hürriyet'ten Eray Görgülü'ye açıklamalarda bulundu.

Uysallı, "Bugüne kadar rafta makarnanın fiyatı belliydi. Kargo ve komisyon ücretlerini bunun üzerine ekleyen e-ticaret sitelerinde de raf fiyatının biraz üzerinde fiyatla satılıyordu. Çok basit bir ticaret kuralı işliyordu ve rafta 3 TL’ye makarna varken kimse buralardan makarna almayacağı için sorun olmuyordu. E-ticaret sitelerin makarna satışındaki hacmi o kadar düşük ki. Kimse bugüne kadar kaça sattığıyla ilgilenmiyordu. İnsanlar ne zaman raftaki makarnaya hücum etti, kaotik bir ortam oluştu. E-ticaret siteleri de 17 TL’ye varan fiyatlarla makarna satmaya başladı" diye konuştu.

'Bu süreçte zam yapmadık'

"Bu süreçte biz hiçbir zaman makarnaya zam yapmadık" diyen Uysallı, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar rahat olsun, panik yapmasın. Türkiye'de şu anda 800-900 bin tonluk atıl durum var. Yıllık ihracatımız 1.3 milyon ton, iç piyasa tüketimimiz 650 bin ton. Yıllık üretim kapasitemiz de 2.9 milyon ton. Geçici olarak ihracatı durdurduk. Tutup da kaos planı yapmamıza gerek yok. Gerekirse 15 gün daha ihracatı daha durdururuz, Türkiye’de her ev makarnaya boğulur."