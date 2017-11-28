Makedonya'da eski İçişleri Bakanı gözaltına alındı

Makedonya Meclisinde 27 Nisan’da aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili, eski İçişleri Bakanı ve Kamu Güvenliği Bürosu Müdürü Mitko Çavkov'un da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine Meclisteki olaylarla ilgili aralarında Çavkov, milletvekilleri, sanatçı ve eski devlet görevlilerinin de bulunduğu 36 kişinin, "anayasal düzen ve güvenliğe terör tehdidi" suçlamasından gözaltına alındığı kaydedildi. Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) halka gözaltı kararlarını protesto etmeleri çağrısı yaptı. Mecliste 27 Nisan’da yapılan oturumda VMRO-DPMNE ve Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesine yönelik planlanan oturum ertelenmişti. Oturum ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut Partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi Meclis Başkanı seçmişti. “Ortak bir Makedonya İçin” adlı sivil toplum örgütü yanlısı protestocular, Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde toplanırken bir grup binaya girerek bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darp etmişti. Olaylarda aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

