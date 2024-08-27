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Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk malları konusunda şeffaflık istendi

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Larnaka'ya bağlı Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk mallarının gerçek sahipleri olduklarını iddia eden bir grup vatandaşın, Rum İçişleri Bakanlığı'na "şeffaflık" çağrısında bulunduğu belirtildi.
Makenzi sahilindeki Kıbrıs Türk malları konusunda şeffaflık istendi

Haravgi gazetesi  ve diğer gazeteler, kendilerini Makenzi bölgesindeki Kıbrıs Türk mallarının gerçek sahipleri olarak adlandıran bir grup vatandaşın, Kıbrıs Türk mallarının gerçek sahiplerine saygı duyulmakla birlikte açık bir diyalogla, derhal şeffaf prosedürleri ileriye götürmesi için İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunduklarını yazdı.

Habere göre vatandaşlar grubu, yeni anlaşma veya sözleşmeler konusunda bilgilendirilmedikleri ve uzlaşı sağlanmaması için duydukları öfkeyi de dile getirdi. 

Grup, Kıbrıs Türk mallarının gerçek sahipleri olmalarına ve 2017 yılından beri yeni sözleşmelerin imzalanmasını sabırla beklemelerine karşın, müzakerelere veya yeni sözleşmelerin imzalanmasına müdahil olmaları konusunda herhangi bir davet almadıklarını da belirtti. 

Grup ayrıca Makenzi bölgesindeki Kıbrıs Türk malları konusundaki gelişmeleri basından takip ettiklerini, tahammüllerinin de sınırda olduğunu, devletten teminat almamaları durumunda da haklarının korunması için her türlü yasal haklarını yerine getirmekten çekinmeyeceklerini de ifade etti.

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