Maket Polis Araçları İşe Yarıyor

Maket polis araçlarının yerleştirildiği günden itibaren alınan verilere göre sürat suçunun % 38 oranında azaldığı gözlemlendi.
Maket polis araçlarının yerleştirilmesinden önceki hafta olan 15 - 21 Ekim tarihleri arasında 629 adet sürat suçu polis tarafından tespit edilip rapor edilirken, maket polis araçların yerleştirildiği tarihten sonraki 22 -28 Ekim tarihleri arasında ise benzer şartlar oluşturularak yapılan denetimler kapsamında 390 adet sürat suçu tespit edilerek rapor edildi.
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