Maket polis araçları yollarda…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne bağışlanan maket polis araçları tüm ilçelerde yol kenarlarına yerleştirildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından rutin olarak yapılmakta olan etkin trafik denetimlerine ek olarak, sürücüler üzerinde polis denetimi hissi uyandırmak amacıyla tüm ilçelerde yol kenarlarına maket polis araçları yerleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Birçok ülkede var olan bu uygulama ile anayollardaki sürati azaltarak, trafik kazalarını önlemek ve sürücüler üzerinde polis denetimi hissi uyandırmak amaçlanmaktadır” denildi.

Bu maksatla Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne bağışlanan maket polis araçları, bugün Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildi.