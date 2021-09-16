Makina Müdendisleri Odası: Personel Makinaların hasarından sorumlu tutulmalıdır

KIB-TEK Enerji Üretim Dizel Güç Makinaları Hizmet dışı mı kaldı?

KIB-TEK dizel santrallerinde; Makinalara uygun evsafta fuel oil tedarik edilmediği için makinalara ait en az 50 adet enjektörün hasara uğradığı tespit edilmiştir. Enjektörün birim fiyatı 9 Bin Euro dur. Yani başka arıza olmaması halinde ki bu çok zayıf bir olasılıktır, mevcut arızalı enjektörlerin yeni toplam fiyatı 450 Bin Euro’dur. Evsafına uygun olmayan yakıt kullanımı ile ilgili makinaların acilen “kestirme’’ Bakımına alınması gerekmektedir. Bu bakımlar da KIB-TEK tarafından yapılmaması halinde, KIB-TEK’in mesnetsiz bakım maliyetleri dikkate alındığında 9-10 Milyon Euro daha ilave maliyete ihtiyaç duyulacaktır. 1 yıldan beridir de 2 adet dizel santral (1 adet dizel motor connecting rod hasarı nedeniyle ve 1 adet de enjektör hasarı nedeniyle) zaten çalışmıyordu. 50 adet enjektör arızası ile birlikte en az 5 adet jeneratör üretim yapamamaktadır. Her jeneratör 17.5 MW/saat üretim kapasitesine sahiptir ve toplam olarak 87.5 MW/saatlik bir güç şu anda hizmete elverişsiz durumdadır. Bu makinaların yılda çalışma saatinin %25’ini bile dikkate aldığımızda yıllık zarar 612. 5 Milyon Türk Lirasıdır. Bu makinaların onarımı için harcanacak bedeli de yine bu hasara uğratanların belirleyeceğini düşünürsek, KIB-TEK’in zararının 1.5–2 Milyar Türk Lirası dolayında olmasının muhtemel bir sonuç olduğu aşikardır. Sorumsuzluğun maliyeti kamuoyu tarafından görülmelidir. Zaman zaman kamuoyunda, KIB-TEK çalışanlarının maaşlarının yüksek olduğunu gündeme getiren siyasiler bu zararı nasıl öngörmemişlerdir.

Bugün KIB-TEK Yönetimince yapılan açıklamada tedarik edilen yakıtın tahlilleri uygun çıkmaz ise iade edileceği bildirildi. Bu çok geç kalınmış bir karardır ve hiç bir anlamı yoktur. Verilecek zarar verilmiştir. Evsafına uygun olmayan yakıtın tedarik kararını verenlerin de, bu yakıtı uygun bulup alarak ödemelerini yapanların da yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. KIB-TEK yakıt tedariki ile ilgili spesifik özellikleri teknik şartnameyi yazarken değiştirdiği de biliniyor. Dolayısı ile yakıt uygunluğu değerlendirilirken Makinaların kataloğunda yazılı yakıt evsafı dikkate alınması gerektiği hususunda Odamız gerekli uyarıyı bir yıl önce yapmıştı. Aşağıdaki soruların geçerli bir cevabı yoksa söz konusu personel Makinaların hasarından sorumlu tutulmalıdır.

KIB-TEK İTA AMİRİ Sayın Bakan: Evsafına uygun olmayan yakıtın fiziksel özelliklerini kim belirledi ve teknik şartnameye kim yazdı? (evsafına uygun olmayan yakıt: Makinalarda kullanılma speklerinde olan yakıttır) Tedarik edilen yakıt hangi teknik heyetin raporuna istinaden alınarak parası ödenmiştir? Elinizde bu yakıtın evsafına uygun ve makinalarda kullanımının mümkün olduğuna dair teknik bir belge var mı?

2. KIB-TEK Genel Müdürü: Bu yakıtın fiziksel özelliklerini teknik şartnameye kim yazdı? Makinalara uygunluk teyidini kim verdi? Ödeme yapmadan önce bu uygunluk teyidini teknik heyetten bir rapor ile aldınız mı? Almadıysanız ödemesini hangi yasal istinada göre yaptınız?

3. Yakıtı Teslim Alan/Depolayan Sorumlu: Bu yakıtı hangi uygunluk belgesine istinaden teslim aldınız? Ödeme belgelerinde imzanız var mı?

4. Santrallerden Sorumlu Mühendis: Bu yakıtı neden kullandınız? Kullanımının sakıncalı olduğuna dair sıralı amirlerinizi bilgilendirdiniz mi?

KIB-TEK’in zarara uğratılması için planlanan yanlış icraatlar sadece yakıt tedarikinde değildir. Gündemde 233/2021 Sayılı 2 adet makinanın Majör bakımı konusundaki ihalesi de var. 2 adet makinanın bakım ihalesi için 4.3 Milyon Euro tutarında bir ihaleye çıkıldı. Bu ihaledeki şaibe kokan hususlar resmi ilgili tüm kurumlara ve ihale ihtiyaç listesinin altında imzası bulunan makina mühendisine, yazı ile Odamız tarafından bildirilmiştir. Söz konusu Mühendis, ihale dokümanlarını ayaküstü imzaladığını, KIB-TEK Genel Müdürü de söz konusu ihale bedelinin yüksek olduğuna dair kendilerinin tespiti de olduğunu, bu maksatla 13.09.2021 tarihinde “majör bakım’’ dokümanını incelenmek üzere Odamıza ulaştıracağını bildirmişti. Ancak gelen giden olmadı. 233/2021 Sayılı Majör bakım İhalesindeki tedarik, değerlendirme, teslim alma, ödeme usulleri şaibelidir ve bu ihale, usulüne uygun rayiç bedelle ve serbest rekabete imkân sağlayacak şekilde yeniden hazırlanmalıdır. Söz konusu bakım işi KIB-TEK mühendislerinin kabiliyetinde olmasına rağmen, bu maksat için gerekli teknik teçhizat ve personel KIB-TEK bünyesinde olmasına rağmen, bu iş belirlenmiş firma tarafından taşerona yaptırılacak şekilde ve söz konusu taşeronun ihtiyaç duyacağı teknik teçhizat ve araçlar da KIB-TEK tarafından sağlanacak şartı ile ihale dokümanı hazırlanmıştır. Yani bu ihale; KIB-TEK’in Majör Bakım işi altında nasıl soyulacağına dair rekabeti engellemek için gayri yasal yöntemi belirtmektedir. KIB-TEK’i kurtarmak istiyorsanız Odamız bu konuda (hem yasal sorumlulukların belirlendiği tüzüğü hazırlama hem de teknik sevk ve idare konularında) destek vermeye hazırdır.

Saygılarımla,

Ayer YARKINER

Makina Mühendisleri Odası

Başkanı