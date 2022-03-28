Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına Yeniden Ayer Yarkıner seçildi

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 44. Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2022 Cumartesi Günü Saat 10:00’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, Divan Başkanlığı’nı Tezel Baykent ve Sekreterlik görevlerini ise Berk Aktuğ ile Evren Cem yaptı.

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Danışman Üyesi Seran Aysal ve KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen’in de katıldığı Genel Kurulda, açılış konuşmalarının ardından, faaliyet ve mali raporların okunup onayı ile devam edildi.

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Oda Başkanlığına Yeniden Ayer Yarkıner seçilirken,

Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine; Barış Hacışevki, Ali Şefik, Meryem Baltacı Varol,Turgut Karahüseyin, Yedek Üyelikler ise; Aziz Baykent ve Asım Gülçeken’den oluşturuldu.

Denetim Kurulu Üyeliklerine de; Mustafa Metbulut ve Nafi Cabacaba getirildi.