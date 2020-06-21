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Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına Ayer Yarkıner seçildi

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Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına Ayer Yarkıner seçildi
Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına Ayer Yarkıner seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası’nın dün yapılan 43. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Ayer Yarkıner seçildi.

Odadan verilen bilgiye göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Çevik Uraz Salonu’nda yer alan genel kurulda, başkan seçimi yanında organların seçimi de yapıldı.

Genel Kurul, Oda Başkanı Ahmet Ulubay ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Seran Aysal’ın konuşmalarının ardından, faaliyet ve mali raporların okunup onayı ile devam etti. Ardından da seçim yapıldı.

Oda Başkanlığına Ayer Yarkıner seçilirken Yönetim Kurulu asil üyeliklerine “Meryem Baltacı Varol, Tamer Zaim, Barış Hacışevki ve Serhat Mahan” seçildi.

Yedek üyelikler ise Ahmet Örensel ve Turgut Karahüseyin’den oluştu.

Denetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Metbulut ile Nafi Cabacaba oy birliği ile seçildi.

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