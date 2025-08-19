Makine Mühendisleri: Trafik Güvenliği, Radar ve Kamera Sistemleri Hakkında Resmi Kurum Manipülasyonu

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan Trafik Güvenliği Uyarısı: “Ülke Radar Sistemlerinden Mahrum Bırakıldı”

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, trafik güvenliğine yönelik yaptığı açıklamada, mevcut hız ihlal tespit kameralarının gerekçesiz biçimde sökülerek yerine “hibe” ve “yapay zekâ tabanlı” sistemlerin kurulmaya çalışıldığını, ancak bu sistemlerin devreye alınmadığını belirtti. Oda, bu süreçte ülkenin hız ihlal tespit sistemlerinden tamamen mahrum bırakıldığını vurguladı.

Açıklamada, “Kimse Radarsan ürünü Trafidar tipi ihlal tespit sistemlerine karşı değildir. Ancak mevcut ve işlevsel sistemler kaldırılarak teknik yeterliliği ve yasal delil niteliği belirsiz projelere yönelmek doğru değildir” denildi.

“Kamera Yerine Bahane Üretiliyor”

Lefkoşa–Girne yolu ile Haspolat–Lefkoşa güzergâhlarında kullanılabilecek point to point sistemlerinin hizmet dışı bırakıldığını hatırlatan Oda, 16 Ağustos 2025’teki trafik kazası sonrası yetkililerin yaptığı açıklamaları da “trafik güvenliği konusundaki bilgisizliğin ifadesi” olarak nitelendirdi.

TAKATA Krizi ve Araç İthalatı

Dünya genelinde milyonlarca aracı etkileyen TAKATA hava yastığı krizinin KKTC’de de devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, hükümetin bu konuda denetim yapmadığı belirtildi. 7 Ocak 2025’te alınan Bakanlar Kurulu kararıyla salon araç ithal yaş sınırının kaldırılması ve izin dışı araçların kayıt altına alınmasının, “TAKATA krizli araçların ülkeye girişine kapı açtığı” savunuldu.

Öğrenci Servislerinde Güvenlik Yerine Rant

Yeni Erenköy’de yaşanan öğrenci servis kazasına da değinen Oda, frensiz ve çağ dışı araçların taşımacılıkta kullanılmasına izin verilmesinin kazalara davetiye çıkardığını kaydetti. Kazadan sonra ise öğrenci servislerinde güvenlik standartları yerine “izinlerin kim tarafından verileceği” üzerinden rant kavgası yapıldığı ifade edildi.

Acil Öncelikler Sıralandı

Makina Mühendisleri Odası, trafik güvenliğinde önceliğin hız ihlali, şerit ihlali, ağırlık ve boyut tespiti olması gerektiğini belirterek, mevcut radarların hizmet dışı bırakılmasının samimiyetsiz bir yaklaşım olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yasal dayanağa sahip, delil niteliği taşıyan her marka ve yeterlilikte ihlal tespit sistemine evet; israfa hayır. Hibe edilen sistemler dahi, teknik denetimlerden geçmeden kurulamaz. İhtiyaç analizleri, sertifikasyonlar ve bakım planları dikkate alınmalı, şaibeli alımların önüne geçilmelidir.”

“Rant Değil Mühendislik”

Oda, hükümetlerin rant odaklı kararları nedeniyle trafik güvenliğinde ciddi zafiyetler yaşandığını belirterek, “Trafik güvenliği mühendislik esaslarına dayalı, şeffaf ve akredite edilmiş süreçlerle sağlanmalıdır” çağrısında bulundu.