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Makineleri çaldı 250 TL'ye sattı!

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Lefkoşa'da meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla Para Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erdil Aytekin dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Makineleri çaldı 250 TL'ye sattı!

Lefkoşa'da meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla Para Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erdil Aytekin dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Erdil Aytekin'in 07 - 08 Ocak 2021 tarihleri 17.00-08.00 saatleri arasında Lefkoşa da Zahra Sokak adresinde bulunan ve Lefkoşa'da sakin B.G'nin yapmakta olduğu inşaat içerisinden konu inşaatta açık vaziyette bulunan 1 adet çamur yoğurma makinesi, 1 adet Black-Dacker marka araç yıkama makinesi sirkat ettikten sonra 9 Ocak 2021 tarihinde Black-Dacker marka araç yıkama makinesini Cihangir'de sakin H.Y'ye 250 TL karşılığında sattığını söyledi. Polis zanlının yapılan 10 Ocak 2021 tarihinde yapılan şikâyet üzerine kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve ayni gün derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan soruşturma kapsamında çalınan çamur yoğurma makinesi zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını Black-Dacker marka araç yıkama makinesi ise H.Y tarafından polise teslim edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis memuru Kemal Erdelhun zanlının gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılacak olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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