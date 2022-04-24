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Makron zafer kazandı, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

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Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci turu: Macron yeniden cumhurbaşkanı
Makron zafer kazandı, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 10 Nisan'da yapılan birinci turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci sıradaki Marine Le Pen yarışıyor.

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı.

Seçim merkezlerinde yapılacak oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı ve 20.00'da sona erdi.

 

Fransa seçimleri: Sandık çıkışı anketlerine göre Macron önde

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy verme işlemleri sona erdi. Sandık çıkışı anketlerine göre halihazırdaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 58,2 oyla önde görünüyor. Rakibi Marine Le Pen'in oy oranı ise yüzde 41,8

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: Mükemmel işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macron'u tebrik ederek "mükemmel işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. Birlikte Fransa ve Avrupa'yı ileriye taşıyacağız," ifadelerini kullandı.

 

Marin Le Pen taraftarlarına seslendi: Haziran'daki genel seçimler için mücadele edeceğiz

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde aldığı yaklaşık yüzde 42'lik oyun bir zafer olduğunu ve haziran ayındaki genel seçimler için mücadele edeceğini söyledi.

Sandık çıkışı anketlerinin kaybettiğini göstermesinin ardından Le Pen, partisinin yeniden seçilen Emmanuel Macron'a karşı olanların oylarını arkasına alacağını söyledi. 

Fransız halkını asla yalnız bırakmayacağını söyleyen Le Pen bu seçimde aldıkları tarihi oy oranı ile genel seçimlere daha güçlü gireceklerini vurguladı

Avrupalı liderler Macron'u kutladı

Sandıkların kapanmasını ardından tahminlerin Emmanuel Macron'un bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapacağına işaret etmesinin ardından Avrupalı liderler kutlama mesajları yayınlamaya başladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabı üzerinden "En içten tebrikler sevgili Emmanuel Macron, bu çalkantılı zamanlarda sağlam bir Avrupa'ya ve daha egemen, daha stratejik bir Avrupa Birliği'ni destekleyen Fransa'ya ihtiyacımız var. Fransa'ya bir 5 yıl daha güvenebiliriz," ifadelerini kullandı.

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