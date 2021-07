Makyaj Tazelemenin Püf Noktaları

Göz makyajı

Göz makyajınızda far kullandıysanız makyajınızı muhafaza etmenin ilk aşaması bir far bazı kullanmak. Far bazı kullanmanız farınızın uçuşmasını engeller ve gün boyu gözünüzde kalmasını sağlar. Böylece tazeleme ihtiyacı duymazsınız. Makyaj çantanızda birkaç pamuklu çubuk taşımanız akan eyelinerınızı veya göz kaleminizi temizlemek için kurtarıcı olabilir. Dökülen rimeliniz için, ofisinizde bulunan bantlardan yararlanabilirsiniz. Gözaltı çizgilerine dolan kapatıcılar için ise yapılacak ne yazık ki çok bir şey yok, arada aynada makyajınızı kontrol edip dolan yerleri yüzük parmağınızı kullanarak tampon hareketlerle dağıtmanız en doğrusu olacaktır. Bir pudrayla sabitlemenizi öneririz.

Ten makyajı

Pudralı ürünler kullanıyorsanız üst üste fondöten sürmek çok da istenilen bir etki yaratmayabilir. Yine makyajı en iyi tazeleme yöntemi kalıcılığını arttırmaktır diyerek makyaj bazı kullanmanızı öneririm. Böylece fondöteninizin uçmasını engellemiş olursunuz. Bunun yanında eğer cildiniz yağlıysa yanınızda bir pudra taşıyarak yağlanmayı kontrol altına alabilirsiniz.

Dudaklar

Mat yapılı rujlar kullanıyorsanız çok fazla bulaşma ve açılma sorunu yaşamazsınız ama ola ki yaşarsanız yapacağınız en büyük hata, mat ruju üst üste sürmek olacaktır. O nedenle en güzel tazeleme yöntemi aynı renk bir dudak kalemi ile açılan yerleri tazelemek olacaktır. Eğer normal kremsi yapıda rujlar kullanıyorsanız o zaman zaten rujunuzu tekrar sürmenizde bir sakınca olmayacaktır.