  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Makyajla uyuyanlar aman dikkat!

» »
Makyajla uyumanın zararları neler? "Bir kereden bir şey olmaz" deyip makyaja yattığınızda yüzünüzde ortaya çıkan tahribatın neler olabileceğini araştırdık.
Makyajla uyuyanlar aman dikkat!

Biz kadınlar için zaman zaman makyajımızı çıkarmak eziyet haline dönüşebiliyor. Özellikle de dışarıdan eve geç döndüysek. ''Bir kereden bir şey olmaz'' deyip yattığımız çok olmuştur. Belki de aramızda bu durumu bir rutin haline getirenler bile vardır. Yani sürekli makyajla uyumaktan bahsediyoruz. Eğer siz de böyle bir alışkanlığa sahipseniz aman dikkat! Cilt için oldukça fazla zararı bulunan bu alışkanlık erken yaşlanmanıza neden olabilir. Peki makyajla uyumanın bilinmeyen başka ne gibi zararları vardır? Gelin bu sorunun yanıtına hep beraber bakalım. 

 Gözenekleri tıkar

Makyajla uyumanın en büyük zararı gözeneklerin tıkanmasına neden olmasıdır. Özellikle gün boyu yüzümüzde duran alık, fondöten gibi makyaj malzemeleri gece yatarken derinlemesine temizlenmelidir. Aksi taktirdie çok ciddi cilt sorunlarına yol açacaktır. Tıkalı gözenekler bir süre sonra cildinizde sivilce oluşumuna neden olacaktır. 

Kirpikler zayıflar

Pek çoğumuz gür ve uzun kirpiklere sahip olmak istiyoruz fakat rimelle uyuduğumuz zaman kirpikler kurur ve dökülür. Bu yüzden yatmadan önce mutlaka göz makyajınızı iyice temizlediğinizden emin olun.

Cilt parlaklığını kaybeder 

Makyaj ile uyumak cildin kurumasına neden olur. Bunun yanı sıra cildin canlılığını kaybetmesine ve mat bir görünüm kazanmasına yol açar. Bu nedenle cildinizin gece boyunca yenilenmesini istiyorsanız iyice temizlendiğinden gözeneklerinizin açık olduğundan emin olmalısınız. 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınlar ve erkekler arasındaki kilo verme farkları incelendi21 Ekim 2022 Cuma 22:45
  • Sahte bile olsa gülümsemek mutluluğu artırıyor21 Ekim 2022 Cuma 21:58
  • Instagram’da özgüveni aile ve arkadaşların paylaşımları etkiliyor20 Ekim 2022 Perşembe 23:13
  • Neandertal baba ve kızı: Rusya'da bilinen ilk Neandertal ailesine dair izler bulundu20 Ekim 2022 Perşembe 12:27
  • Korkular torunlara miras mı?20 Ekim 2022 Perşembe 11:55
  • Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022)20 Ekim 2022 Perşembe 08:23
  • Günde 5 saatten az gece uykusu kronik hastalıkları tetikleyebilir19 Ekim 2022 Çarşamba 22:00
  • Sert ve ilgisiz ebeveynlerin çocukları kendilerini yemeğe veriyor19 Ekim 2022 Çarşamba 18:32
  • Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022)19 Ekim 2022 Çarşamba 17:36
  • 150 milyon yıllık dinozor fosili açık artırmaya çıkıyor18 Ekim 2022 Salı 23:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti