MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI İÇİN MECLİSE BAŞVURU!!!

- Son günlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarında yüksek miktarlarda yapılan para çekimleriyle ilgili ortaya çıkan bilgiler ışığında dün, Halkın Partisi Özgürgün’ün mal varlığını doğru beyan etmediği ya da sonradan mal varlığında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği gerekçesiyle Meclis Başkanlığı’na Başsavcılık kanalıyla araştırması başlatması için başvuruda bulundu.
- Muhalefet parti başkanlarının ısrarlı taleplerine karşı banka hesaplarından yapılan yüksek miktarlardaki para konusunda UBP kanadındaki sessizlik devam ederken, özellikle muhalefet partilerinin belgelerle ispatlanmış olan para çekimleri konusunu gündemde tutmaya ve ilgili yasa çerçevesinde konunun takipçisi olmaya devam edecek gibi görünüyor.
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