Malas: “Anastasiadis Kıbrıs Türk toplumunu azınlığa indirgiyor”

Rum başkan adaylarından Stavros Malas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “Kıbrıs Türk toplumunu azınlığa indirgeyerek, vatandaşların vicdanını zehirlemekle” suçladı. Malas, Anastasiadis’in “çözüme dair bütün umutları budadığını” da söyledi.

Politis’in haberine göre Anastasiadis’in “Kanal 6” isimli radyoya verdiği mülakatı yorumlayan Malas, Anastasiadis’in özellikle “ortak bir devletteki iki oluşturucudan biri, Türkiye’nin kuklası olacak” sözüne dikkat çekti.

Malas “Aslında bu söylediği, görüştüğümüz ister iki bölgeli ister herhangi başka bir şey, her ne olursa olsun, sürdürülebilir olması söz konusu olmadığıdır” dedi, “bunu yine, doğuracağı sonucun müzakerelerin yeniden başlamaması olacağını bile bile yaptığını” vurguladı.

Stavros Malas “Başkan, Kıbrıs Türk toplumunu azınlığa indirgeyerek, vatandaşların vicdanını zehirliyor” dedi. Anastasiadis’in, Guterres Çerçevesi’ne tamamen katıldığı tezinden de uzaklaştığına işaret ederek şunları ekledi:

“Kıbrıs sorunundaki çifte dilliliği en büyük tehlikedir. Maalesef sunduklarını da gençlerin hayallerini de tıraşladı. Maalesef, Kıbrıs sorunuyla ilgili her ümidi tıraşlamakta tereddüt etmiyor.”

Haravgi haberi “Anastasiadis’in Çifte Dilliliği Tehlikeli… Malas, Başkan’ın Kıbrıs Sorununun Çözümü Yönündeki Her Ümidi Tıraşladığını Vurguladı” başlığıyla okurlarına aktardı.