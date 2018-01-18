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Malas: "Yapılan hatalar yüzünden Türkiye suçlarından arındırıldı"

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Malas: "Yapılan hatalar yüzünden Türkiye suçlarından arındırıldı"
Rum başkanlık seçimlerinde aday olan Malas’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi

Rum başkanlık seçimlerinde aday olan ve AKEL tarafından desteklenen Stavros Malas’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi. 

Haravgi gazetesine göre Stavros Malas, dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından yapılan kötü icraatların ve üstünkörülüklerin sonucunda Türkiye’nin suçlarından arındırılmasının, Kıbrıs sorunundaki belirsizliğin tehlikelere gebe olduğunu savundu. 

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”yle son zamanda olduğu gibi, Güney Kıbrıs aleyhine olan yeni kabul edilemez talepleri kaydetmek için her türlü olanağı değerlendirdiğini savunan Malas, Türkiye’nin kendi stratejik planlarını ileriye götürme çabasının sona ermesi için Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlamasının zorunlu bir gereklilik olduğunu da ifade etti. 

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