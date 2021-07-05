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Malatya Sokakları, "Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya Hoşgeldiniz " Pankartları İle Donatıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'ın ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti.
Malatya Sokakları, "Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya Hoşgeldiniz " Pankartları İle Donatıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ'ın ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Malatya'da Tatar'ın halkın yoğun sevgisi ile karşılandığı ve Malatya sokaklarının "Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu'yu Anayurt Yapan Destan Şehri Malatya'ya Hoşgeldiniz" yazılı pankartlarla donatıldığı gözlemlendi. 

Malatya'ya ilk olarak çarşıyı gezerek esnaf ve vatandaşla sohbet eden Tatar, ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına kavuştuğunu ve o günden beridir Devlet çatısı altında yaşadığını anlatan Tatar, Kıbrıs Türkünün bunu Türkiye Cumhuriyeti 'ne ve Kıbrıs gazilerine borçlu olduğunu vurguladı.

Tatar, TC ile KKTC arasındaki bağların daha da güçlendirilmesinin önemine de değindi. 

Ersin Tatar, Kıbrıs gazilerinin her zaman kendilerinin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Tatar şöyle konuştu:

"İzleyip görüyorsunuz, Doğu Akdeniz enerji ve stratejik açıdan önemli. Bu bölgede Türkiye'mizi de ilgilendiren fevkalade önemli stratejik meseleler vardır. Dolayısıyla Türkiye ile KKTC arasında bağların güçlendirilmesi, halklarımızın kaynaştırılması gücümüze güç katarak milli ve ulusal çıkarlarımızın korunması için siyasi anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir. 20 Temmuz'un 47. yıl dönümünde sayın Erdoğan büyük bir heyetle Kıbrıs'ta olacaktır. O tarih biliyorsunuz aynı zamanda Kurban Bayramı. Dolayısıyla iki bayramı kutlayacağımız bir tarihe yaklaşıyoruz. Şu anda buna hazırlanıyoruz."

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Harekat olmasaydı Kıbrıs'ın büyük olasılıkla bir Yunan adası haline geleceğini belirten Tatar, "1974 harekatıyla bu önlenmiştir. Kıbrıs'ın iki eşit halkından birisi olan Türk halkı, kendi devletini kurabilmiştir. KKTC şu anda Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sahil şeridinin güvenliği için önemlidir. Bu anlamda bizim varlığımız da Türkiye'nin desteğine bağlıdır." diye konuştu.

Ziyarette Tatar, kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim'in Türkçe mealiyle Türk bayrağını öperek teslim aldı.

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