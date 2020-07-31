Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
Saat 08.33'te meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak kaydedildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33'te bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
Saat 08.33'te meydana gelen depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak kaydedildi.
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