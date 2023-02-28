  • BIST 5.207,01
  • Altın 1099.697
  • Dolar 18.8837
  • Euro 19.9913
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

»
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!27 Şubat 2023 Pazartesi 13:23
  • Belçika Sağlık Bakanı’ndan Hatay açıklaması27 Şubat 2023 Pazartesi 12:13
  • Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem27 Şubat 2023 Pazartesi 09:16
  • Deprem suçları soruşturması: Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı26 Şubat 2023 Pazar 22:38
  • 'Hükümet istifa' sloganları sonrası Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti26 Şubat 2023 Pazar 21:54
  • Bahçeli, tribünlerdeki istifa sloganlarını 'şuursuzluk' olarak niteledi: "Ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın"26 Şubat 2023 Pazar 21:24
  • Ahbap’a çadır satan Kızılay’dan ilginç savunma!26 Şubat 2023 Pazar 19:01
  • İstanbul'da sorunlu binaları dayanıklı hale getirmenin maliyeti 20 milyar dolara yakın26 Şubat 2023 Pazar 18:35
  • Kahramanmaraş depremlerinde son durum: Can kaybı 44 bini geçti26 Şubat 2023 Pazar 18:01
  • Hatay’da depremzedelere ve görevli personellere tetanos aşısı yapılıyor26 Şubat 2023 Pazar 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti