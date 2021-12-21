Malatya’da esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı, dolar yaktı

Malatya'da bir esnaf grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesini halaylarla kutladı.
Sembolik olarak dolar yakan esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını dile getirdiler.
Dolardaki düşüş için Malatya’da Şire Pazarında davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan esnaflar, Erdoğan'a destek sloganları attı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.