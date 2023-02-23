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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Malatya’da korkutan deprem! İki ilçe peş peşe sallandı

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Malatya’da korkutan deprem! İki ilçe peş peşe sallandı
Malatya’da korkutan deprem! İki ilçe peş peşe sallandı

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya'da öğleden sonra peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu.

Malatya’da öğle saatlerinden sonra deprem paniği yaşandı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; ilk olarak saat 13:58’de Darende ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11.26 km olarak açıklandı.

Bu depremden yaklaşık bir saat sonra Doğanşehir ilçesi sallandı. Yerin 6.97 km derinliğinde meydana gelen depremin 4,4 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

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