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Malcolm X ölümünün 52. yılında anıldı

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Malcolm X ölümünün 52. yılında anıldı
ABD'de ırkçılık karşıtı mücadelenin en önemli isimlerinden Malcolm X'in sevenleri mezarını ziyaret ederek dua etti.

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X, öldürülmesinin 52. yılında New York'ta anıldı.

 

Yaşadığı dönemde ABD'de egemen olan ırkçılığa karşı verdiği etkili mücadeleyle tüm dünyada kitlelerin büyük saygısını kazanan Malcolm X'in ölümünün 52. yılında sevenleri mezarını ziyaret ederek dua etti.

 

Bazı ziyaretçiler, Malcolm X'in mezarına çiçek koydu, kimileri ise onun hatırası ve fedakarlıklarını gözyaşları içinde andı.

"Malcolm X bugün hayatta olsaydı şu anki atmosferden mutsuz olurdu"

İngiltere'de bir yardım kuruluşunda çalışan Shantyl Rogers isimli kadın, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malcolm X adının kendisi için "özgürlük ve insan hakları" demek olduğunu söyledi.

 

ABD'de siyahilerin, özgürlüklerini kazanmak için geçmişte savaş vermek zorunda kaldığını hatırlatan Rogers, "Malcolm X bugün hayatta olsaydı şu anki atmosferden mutsuz olurdu. Hala siyahiler ve göçmenler sorunlarla karşılaşıyor. Malcolm'ın da savunduğu gibi insanlar arasında renk ayrımcılığı değil sevgi olmalı." dedi.

 

İnşaat işiyle uğraşan Saadiq Abdul Qadir de Malcolm X'in kendi hayatında yaşadığı dönüşümün ve bambaşka biri haline gelerek insanlara önderlik etmesinin örnek alınacak bir hayat hikayesi olduğunu belirtti.

"O kendisiyle beraber çevresini de dönüştürmüştü"

Malcolm X'in sadece kendi hayatını değil birçok insanın hayatını da değiştirdiğini vurgulayan Abdul Qadir, şunları kaydetti:

 

"Malcolm X bugün hayatta olsaydı yine aynı şekilde ayrımcılıkla mücadele ederdi. O sadece yerel değil küresel olarak düşünmüştü, biz de bugün öyle davranmalı, kendimizi, ailemizi, toplumumuzu ve tüm dünyayı daha güzel hale getirmek için çalışmalıyız. Malcolm X sadece kendi toplumuna değil çok daha geniş kitlelere ilham verdi. Malcolm X benim için değişim, kendi hayatını ve etrafındakilerin hayatını daha iyi hale getirmek demek. O kendisiyle beraber çevresini de dönüştürmüştü."

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